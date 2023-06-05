Шахназаров рассказал о конфузе Галкина* в Турции с шутками об атаке БПЛА на Москву

Журналист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» рассказал о конфузе пародиста Галкина* в Турции с шутками об атаке БПЛА на Москву.
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