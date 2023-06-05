Листай.ру [СМИ]

266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    этот ЖЖ (жирный жид) боится назвать Главного творца нонешней ситуации - вовы ульянова.... а все эти эти чубайсы-навал...Сатановский назва...
  • Dash45
    Где карта? Не вводи людей в заблуждене названием!Армия РФ наносит ...
  • Dash45
    а чем-же тогда они обстрливают наши города?Армия РФ уничтожа...

Шахназаров рассказал о конфузе Галкина* в Турции с шутками об атаке БПЛА на Москву

Шахназаров рассказал о конфузе Галкина* в Турции с шутками об атаке БПЛА на Москву

  Журналист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» рассказал о конфузе пародиста Галкина* в Турции с шутками об атаке БПЛА на Москву.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх