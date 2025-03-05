Защита от хронических болезней и другие полезные свойства ежедневного употребления черники

Снижение риска возникновения хронических болезней. В чернике много антоцианов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, могут положительно влиять на работу мозга и сосудов, отмечает Мэнди Тайлер, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог.
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