Защита от хронических болезней и другие полезные свойства ежедневного употребления черники

Снижение риска возникновения хронических болезней. В чернике много антоцианов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, могут положительно влиять на работу мозга и сосудов, отмечает Мэнди Тайлер, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог.