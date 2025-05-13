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Петербургский дневник

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Захарова иронично ответила на слова Макрона о безопасности Европы

Захарова иронично ответила на слова Макрона о безопасности Европы

Представитель МИД РФ предложила принести салфетку французскому президенту Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

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