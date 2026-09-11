Outlander: Blood Of My Blood's Sam Retford And Bobby Rainsbury Explore Dougal And Maura's Unlikely, Fiery Connection In Season 2: 'It's Omnipotent'

The actors behind Castle Leoch's newest couple discuss Dougal and Maura's newfound newlywed phase.The actors behind Castle Leoch's newest couple discuss Dougal and Maura's newfound newlywed phase.
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