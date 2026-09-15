США выделили около 4 млн долларов на оппозиционный медиаконтент, ориентированный на Россию

Американский Национальный фонд поддержки демократии (NED) в 2025 финансовом году выделил около 3,92 миллиона долларов на 27 медиапроектов, ориентированных на российскую аудиторию.
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