Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А воевать то на окраине кому? Потому и сидим в активной обороне методично крутим ручку мясорубки для хохлатых вырожде...Они увеличат пост...
  • Владимир Елкин
    Пора чистить страну от мигрантов и привести в чувство крышующих их предпринимателей и чинуш!"Просто вбивали н...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  демон полуграмотный на престол взошёл ...   аргентинцы о гребут по полной программе от нового пана атамана ...Что новый президе...

"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну

"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну

Был объявлен в розыск экс-замминистра финансов России Сергей Алексашенко*. Он известный экономист из 90-х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
да правы вы, - так, воздух сотрясаю😎
Ответить
18 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
&quot;Их от кормушки оттащили,&quot; - это цитата из заявлении ВВП, здесь ключевое слово &quot;оттащили&quot;. Их вырезать надо было с конфискацией, а вы их &quot;оттаскивали&quot; по маршруту дубай - истанбул - израиль с вариантами в Майами. Зная, что у мошенника кличка 2%, его назначаете прайминистром, о чём вы думали, или каким местом?! Простой народ через год &quot;правления&quot;  березовских, чубайсиков, кохов и всяких других предателей, вопил, что это предатели. А спецслужбы, через 30 лет грабежа, только нчинают &quot;иметь к ним вопросы&quot;!!! Россия с её природными богатствами и человеческими ресурсами это огромный резервуар. Государство/правительство это сантехник, который установил трубы/помпы (плеяду жуликов, мошенников, воров, грабителей, банкиров) в этот резервуар, и вентиль отдал в руки спецслужб, банков. 30 лет жулик заменяет еще больше жулика, предатель заменяет еще больше предателя. Так, где выход?
Ответить
17 час.
N
Nata
Все народ видел. но подлецы сплоченная организация, наделенная силой и финансами, а народу в перестроечные годы надо было не просто самим выжить, но и детей своих вырастить.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх