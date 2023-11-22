"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну

ЭГ

Эльшад Гасанов

"Их от кормушки оттащили," - это цитата из заявлении ВВП, здесь ключевое слово "оттащили". Их вырезать надо было с конфискацией, а вы их "оттаскивали" по маршруту дубай - истанбул - израиль с вариантами в Майами. Зная, что у мошенника кличка 2%, его назначаете прайминистром, о чём вы думали, или каким местом?! Простой народ через год "правления" березовских, чубайсиков, кохов и всяких других предателей, вопил, что это предатели. А спецслужбы, через 30 лет грабежа, только нчинают "иметь к ним вопросы"!!! Россия с её природными богатствами и человеческими ресурсами это огромный резервуар. Государство/правительство это сантехник, который установил трубы/помпы (плеяду жуликов, мошенников, воров, грабителей, банкиров) в этот резервуар, и вентиль отдал в руки спецслужб, банков. 30 лет жулик заменяет еще больше жулика, предатель заменяет еще больше предателя. Так, где выход?