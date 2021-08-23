Одна ошибка приводит к многомиллионным потерям большинство «умных» производств. Как ее избежать?

Очень частая ошибка тех, кто создает информационные системы, — слабое внимание к вопросам информационной безопасности: системы сначала проектируют, разрабатывают, развертывают и только потом задумываются о том, как защитить их от киберрисков.
Очень частая ошибка тех, кто создает информационные системы, — слабое внимание к вопросам информационной безопасности: системы сначала проектируют, разрабатывают, развертывают и только потом задумываются о том, как защитить их от киберрисков.
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