Риск развития РАС у детей, имеющих братьев или сестёр с аутизмом, повышается на 20%

Новое исследование, проведённое ведущими экспертами, включая специалистов из Института Кеннеди Кригера (Kennedy Krieger Institute), показало, что у 20% детей, у старшего брата или сестры которых диагностирован аутизм, также может быть выявлено расстройство аутистического спектра.
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