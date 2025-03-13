Свое не потерять: предпенсионерам предложили воспользоваться налоговыми льготами по ПДС

Государственная дума готовится рассмотреть во втором чтении поправки, включающие в себя предоставление возможности для граждан заключать договоры по программе долгосрочных сбережений через портал «Госуслуг».
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