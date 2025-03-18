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Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного

Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного

"Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…", – правду и одновременно неправду написал Сергей Есенин совсем по другому поводу.

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Комментарии
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Алексей Тан
Такие разные лица на фоне просроченного ============  Ни вижу больших отличий...... Нетаньяху, Зеленский, Орбан, Лукашенко... и все во власть зубами вцепились... до судорог... только металлическим прутом разжать челюсти возможно... или этим же прутом... ПРО МЕЖ УШЕЙ!... то же помогает.
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