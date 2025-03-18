Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного

Алексей Тан

Такие разные лица на фоне просроченного ============ Ни вижу больших отличий...... Нетаньяху, Зеленский, Орбан, Лукашенко... и все во власть зубами вцепились... до судорог... только металлическим прутом разжать челюсти возможно... или этим же прутом... ПРО МЕЖ УШЕЙ!... то же помогает.