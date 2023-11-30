Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных

Аналитический центр НАФИ ко Всемирному дню домашних животных, 30 ноября, представил «Известиям» результаты социологического исследования, отражающего основные причины, по которым россияне отказываются заводить питомцев, а также объем средних ежемесячных трат на домашних животных и перечень товаров и услуг, пользующихся наибольшим спросом.