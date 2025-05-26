Владимир Путин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар" Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков рассказал, что глава страны поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева с первым чемпионским титулом краснодарского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии