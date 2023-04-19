В Иллинойсе сошёл с рельсов поезд с серной кислотой

В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет. «Вагоны-цистерны сошли с рельсов на путепроводе Вуд-Ривер Фиби Голдберг; утечки не обнаружено», — приводит РИА Новости сообщение Edwardsville Intelligencer.