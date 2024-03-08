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Почему у Украины нет и не будет своей «линии Суровкина»

Почему у Украины нет и не будет своей «линии Суровкина»

После утраты Авдеевки, которую Киев грозился превратить в очередную «фортецю» и не сдавать ни за что, на Украине особую актуальность обрел вопрос возведения новых укрепленных районов, которые могли бы если не остановить, то хотя бы хоть сколько-то замедлить продвижение победоносной армии России на Запад.

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