В США опубликовали проект санкций против России покойного сенатора Грэма

Законопроект предусматривает ограничения против «теневого флота», российских СПГ проектов и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК, и предлагает тарифы до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России, документ опубликован на сайте сенатора.