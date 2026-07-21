Запад ошибочно принимает медленное продвижение ВС РФ за неспособность наступать В западных странах ошибочно принимают медленное продви.
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Запад ошибочно принимает медленное продвижение ВС РФ за неспособность наступать В западных странах ошибочно принимают медленное продви.
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