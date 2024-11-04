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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер Final Fantasy 14 хочет переиздать культовые игры Vagrant Story и Final Fantasy Tactics Нао...

Продюсер Final Fantasy 14 хочет переиздать культовые игры Vagrant Story и Final Fantasy Tactics Нао...

Продюсер Final Fantasy 14 хочет переиздать культовые игры Vagrant Story и Final Fantasy TacticsНаоки Ёсида, продюсер Final Fantasy 14, выразил желание переиздать культовые игры Vagrant Story и Final Fantasy Tactics, но судьба возрождения Parasite Eve остаётся под вопросом.

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