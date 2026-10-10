БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Разворот на Восток: Почему Азиатские спортивные игры прошли без России?

Разворот на Восток: Почему Азиатские спортивные игры прошли без России?

Отечественная бюрократия не может преодолеть своей прозападной ориентации Сергей Аксёнов На фото: церемония закрытия Азиатских игр 2026 года в Нагое (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press) Церемония закрытия XX Азиатских спортивных игр прошла 4 октября, в воскресенье, в японском городе Нагоя.

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