Тренер "Локомотива" Галактионов объяснил ничью с "Ахматом" в 1-м туре

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" заявил, что не считает Георгия Джикию виноватым в пропущенном мяче.
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