Антимонопольщики обнаружили сговор на торгах по поставке жизненно важных лекарств

В связи с этим возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства против двух компаний. Известно, что служба инициировала расследование в отношении участников тендеров на поставку медикаментов для государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии