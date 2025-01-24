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The Moscow Post

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Свежие комментарии

  • Татьяна Здоровцева
    Как всё интересно....Хуснуллин подхват...
  • Евгений Дудко
    только не поняно почему об этом молчат видимо не знают руководство страныХуснуллин подхват...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    ХуЙсулин это мразь и аферист как и тимурка иванов. Пролез в вице премьеры и теперь творит что хочет. Пора эту мразь н...Хуснуллин подхват...

Антимонопольщики обнаружили сговор на торгах по поставке жизненно важных лекарств

В связи с этим возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства против двух компаний. Известно, что служба инициировала расследование в отношении участников тендеров на поставку медикаментов для государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах России.

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