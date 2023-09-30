Кустурица дал прогноз о длительности гонений на российскую культуру

Известия/Алексей Майшев Попытки Запада отменять российскую культуру не смогут продолжаться долго. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица, выступая на фестивале Александровская крепость" в Усть-Лабинске Краснодарского края.