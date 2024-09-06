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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о 3:0 с «Ладой»: «Локомотив» провел хорошую игру. То, что играли два дня назад, дало определенное преимущество – мы были в тонусе» 

«Провели хорошую игру. То, что мы играли два дня назад, дало нам определенное преимущество – мы были в тонусе.

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