«Зеленский сворачивает переговорное направление» – укро-дипломат

Назначение на должность главы СВР Украины экс-министра обороны и секретаря СНБО Рустема Умерова показывает, что киевский режим окончательно решил отказаться от возможности закончить войну путем переговоров.
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