Даже «прибалтийские сестрицы» посмотрели на соотечественников Каи Калласс с недоумением Людмила Николаева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Игорь Юшков Эстония рвется переплюнуть всю ЕС в стремление навредить России как можно больше.
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По трубе газ дешевле транспортировать, чем газовозами. Поэтому через Литву и транспортируют, поэтому и всполошились. А так бы послали бы их лесом, тем более скорее всего за резервную трубу платится аренда
В последней фразе : "но останутся ли прибалтийские страны суверенными?" - последнее слово лишнее.