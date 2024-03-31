15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

У каждого человека есть хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть дом его мечты.Для одного — это большие, не заставленные ничем пространства, для другого — множество ярких деталей и романтических мелочей.
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