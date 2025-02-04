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В России создана армия для уничтожения страны: Мигранты-курьеры готовы взяться за оружие?

В России создана армия для уничтожения страны: Мигранты-курьеры готовы взяться за оружие?

Царьград Профессия курьера в Москве и других крупных городах становится по-настоящему прибыльной — зарплаты постоянно растут.

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Комментарии
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Sergiy Che
Как срашно жить.... А сколько в Нью-Йорке тех самых курьеров!! И тоже все сплошь из мигрантов... А Доня не знает!. 🙂
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