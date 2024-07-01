В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль фудтраков

В Екатеринбурге с 5 по 7 июля впервые пройдет фестиваль фудтраков «Жизнь на колесах». Мероприятие начнется с автопарада: машины с едой с 12 до 13 часов проедут от площади Кирова до Площади 1905 года по улицам Ленина, Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина и 8 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии