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Убитый не успел поздравить маму: Рубик расстрелял двух саратовских мужиков за обгон

Убитый не успел поздравить маму: Рубик расстрелял двух саратовских мужиков за обгон

Фото: Shatokhina Natalia/Globallookpress "Армянская канитель" против СОБРа: Рубик разозлился и убил человека на дороге - семья пыталась отбить преступника Задержание открывшего стрельбу в Марксе бизнесмена попало на видео.

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Комментарии
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Владимир
Мигранты специально приезжают в Россию, чтобы убивать русских.
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18 час.
Tania Еременко
Приезжают халявщики в Россию и гадят, да ещё покушаются на жизни. Прочь всех из России - и армян, и азеров впридачу к азиатам.
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16 час.
Иван Петров
Этого ару посадить вместе с азерами или турками, врагов русских замочить их же врагами.
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13 час.

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