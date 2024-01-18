Виагра и инфаркт: как лечение импотенции может вызвать сердечный приступ Евгения КомароваВажные научные выводы вызовут тревогу среди мужчин, сталкивающихся с импотенцией и прибегающих к применению препаратов, аналогичных Виагре.
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