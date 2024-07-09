В Челябинске вынесли приговор мигранту, оскорбившему полицейскую

Выходец Киргизии получил срок за оскорбление сотрудницы полиции в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 9 июля, Металлургический районный суд Челябинска признал выходца из Киргизии виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти.