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Что нам делать с Башкирией

Что нам делать с Башкирией

Автор: Александр Дугин Проблема с Башкирией решается усилением в России в целом Имперской идеи. Это главное.

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Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Местные баи и начальство хочет поживиться за счет народа - так что парень может и прав хоть он не русскт
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20 час.
Natalia Ivanova
&quot;формат для позитивного утверждения идентичности каждого этноса&quot;-никто и не против- пусть остаются идентичными , но только внутри своего этноса. А то против баев ссутся высказаться - едут к русским и начинают свой &quot;этнос&quot; выёживать.
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20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Мигрантов к ним отправить.
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4 час.

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