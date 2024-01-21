Автор: Александр Дугин Проблема с Башкирией решается усилением в России в целом Имперской идеи. Это главное.
Что нам делать с Башкирией
Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Местные баи и начальство хочет поживиться за счет народа - так что парень может и прав хоть он не русскт
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20 час.
Natalia Ivanova
"формат для позитивного утверждения идентичности каждого этноса"-никто и не против- пусть остаются идентичными , но только внутри своего этноса. А то против баев ссутся высказаться - едут к русским и начинают свой "этнос" выёживать.
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20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Мигрантов к ним отправить.
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4 час.
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