Что нам делать с Башкирией

Местные баи и начальство хочет поживиться за счет народа - так что парень может и прав хоть он не русскт

Natalia Ivanova

"формат для позитивного утверждения идентичности каждого этноса"-никто и не против- пусть остаются идентичными , но только внутри своего этноса. А то против баев ссутся высказаться - едут к русским и начинают свой "этнос" выёживать.