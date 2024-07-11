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«Домклик» зафиксировал рост доли льготной ипотеки до рекордных 76%

Такой показатель был достигнут в июне, накануне завершения госпрограммы на новостройки и корректировок семейной ипотеки В последний месяц действия программы «Господдержка» и прежних условий «Семейной ипотеки» спрос на льготную ипотеку вырос до нового рекордного уровня, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».

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