Что Китай передал в ООН 

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан в передал на хранение в ООН Заявление об исходных линиях территориального моря в районе острова Хуанъяньдао и соответствующую карту, сообщает romanian.
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