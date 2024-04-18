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Живая Кубань

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На Кубани возбуждены три уголовных дела против членов секты «Свидетели Иеговы»

На Кубани возбуждены три уголовных дела против членов секты «Свидетели Иеговы»

На Кубани возбуждены три уголовных дела против членов секты «Свидетели Иеговы»Кореновским отделом СКР по материалам, предоставленным краевым УФСБ России, возбуждены три уголовных дела в отношении трех местных жителей.

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