На Кубани возбуждены три уголовных дела против членов секты «Свидетели Иеговы»Кореновским отделом СКР по материалам, предоставленным краевым УФСБ России, возбуждены три уголовных дела в отношении трех местных жителей.
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