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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не вижу конкурентов у «Зенита», он готов к сезону. Вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом». Писарев о победе петербуржцев в Суперкубке

«Не вижу конкурентов у «Зенита», он готов к сезону. Вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом». Писарев о победе петербуржцев в Суперкубке

В субботу сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. «Вот пока, на сегодняшний день, обсуждали с Аршавиным это: мы сейчас не видим конкурентов у «Зенита».

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