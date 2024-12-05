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Рогов: ВС РФ взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Рогов: ВС РФ взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Российским бойцам удалось установить контроль над северным берегом Кураховского водохранилища, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

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