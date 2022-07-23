В Чили повысят меры безопасности в регионе Лос-Риос после поджогов

Меры безопасности в регионе Лос-Риос будут повышаться без введения чрезвычайного положения, заявил заместитель министра внутренних дел и общественной безопасности Мануэль Монсалве после визита в регион, об этом 21 июля сообщает издание BioBioChile.
Меры безопасности в регионе Лос-Риос будут повышаться без введения чрезвычайного положения, заявил заместитель министра внутренних дел и общественной безопасности Мануэль Монсалве после визита в регион, об этом 21 июля сообщает издание BioBioChile.
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