По Сумам нанесли удар 8 КАБами — мне пишут, что целью атаки могла стать местная «Новая почта». В результате атаки пострадали промзона и частный сектор.
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По Сумам нанесли удар 8 КАБами — мне пишут, что целью атаки могла стать местная «Новая почта». В результате атаки пострадали промзона и частный сектор.
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