Орловский пивной фестиваль как зеркало национальной повестки

Минувшая неделя не баловала нас событиями, предполагающими комментарии. Разве что… Вот: Орловская область вошла в топ-15 регионов с минимальными тратами на ЖКУ.
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