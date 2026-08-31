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Орловский пивной фестиваль как зеркало национальной повестки

Орловский пивной фестиваль как зеркало национальной повестки

Минувшая неделя не баловала нас событиями, предполагающими комментарии. Разве что… Вот: Орловская область вошла в топ-15 регионов с минимальными тратами на ЖКУ.

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