Росфинмониторинг получит данные об операциях с использованием СБП и "Мира"

Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 сентября С 1 сентября 2026 года в России ужесточается контроль за безналичными расчетами.
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