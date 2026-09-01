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Росфинмониторинг получит данные об операциях с использованием СБП и "Мира"

Росфинмониторинг получит данные об операциях с использованием СБП и "Мира"

Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 сентября С 1 сентября 2026 года в России ужесточается контроль за безналичными расчетами.

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