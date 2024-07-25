«Росгосстрах»: больше половины россиян хотели бы переехать сразу после покупки квартиры

Переезд – крайне важный и серьезный шаг. Больше половины опрошенных россиян (51%) сталкивались с необходимостью смены места жительства хотя бы раз в жизни, из них 15% и вовсе переселялись на новое место около 4-5 раз, следует из результатов опроса [1], проведенного девелопером ПИК и СК «Росгосстрах».