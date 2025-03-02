Владимир Константинов: Зеленский приехал в Вашингтон решать свою собственную судьбу

Зеленский приехал в Вашингтон решать свою собственную судьбу.Он хотел поторговаться о своём будущем, получить гарантии неприкосновенности своего многомиллиардного состояния, своей финансовой безопасности.
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