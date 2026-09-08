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Царьград

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Пермяк потерял Land Rover спустя 4 дня после покупки за 800 тыс. рублей

Пермяк потерял Land Rover спустя 4 дня после покупки за 800 тыс. рублей

Житель Перми приобрел подержанный Land Rover за 800 000 рублей, но уже через четыре дня после покупки автомобиль загорелся.

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