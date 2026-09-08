Пермяк потерял Land Rover спустя 4 дня после покупки за 800 тыс. рублей

Житель Перми приобрел подержанный Land Rover за 800 000 рублей, но уже через четыре дня после покупки автомобиль загорелся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине исчез ...
- A Воздушная тревога...
- Хирургам пришлось...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым