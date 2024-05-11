Автобус, который утонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге, произвели в Волгограде Водитель «Волгобаса» — 44 летний Рахматшох Курбонов, уроженец Таджикистана.
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Автобус, который утонул в реке Мойка в Санкт-Петербурге, произвели в Волгограде Водитель «Волгобаса» — 44 летний Рахматшох Курбонов, уроженец Таджикистана.