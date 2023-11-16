Собака Майи Санду укусила главу Австрии

Визит главы австрийского государства в президентуру закончился не совсем приятным инцидентом. Александр Ван дер Беллен был укушен собакой по кличке Кодруц, которую приютила глава государства Майя Санду после того, как животное было сбито автомобилем и потеряло лапу.