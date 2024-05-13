Владимирский омбудсмен способствовала продлению лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области Матюшкиной А.В. обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, получивший уведомление от лицензирующего органа, Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области, о необходимости устранения выявленных нарушений при обращении с заявлением на продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.