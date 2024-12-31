В 2025 году во многих странах пройдут выборы. Что нужно знать

В 2025 году в ряде стран состоятся важнейшие выборы, которые повлияют на мировую политику. В Германии выберут новый состав и главу бундестага, в Чехии может прийти к власти пророссийская партия, в Молдавии пройдет проверка для президента Майи Санду.
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