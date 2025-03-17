Эксперты сообщили о новой схеме мошенников с фейковым опросом от лица «Единой России»

Злоумышленники придумали новую комбо-схему: под предлогом заполнения резюме они похищают аккаунты пользователей Telegram, а затем рассылают по списку контактов сообщения с предложением за деньги пройти опрос от имени партии «Единая Россия», сообщили в F6 (ранее Group-IB, затем — F.