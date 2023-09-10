США пригрозили КНДР – "Никаких больше встреч с Путиным и Шойгу". В ответ на это Ким Чен Ын запустил им в форточку ракету

Страна и людиПолитикаПодписатьсяСША пригрозили КНДР – "Никаких больше встреч с Путиным и Шойгу". В ответ на это Ким Чен Ын запустил им в форточку ракету Американское руководство выражает крайнюю степень недовольства произошедшим подвижкам в отношениях России и КНДР.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВасилий БашмаковОднако, демократия по формуле - параграф номер 1- США всегда правы; параграф номер 2 - если США не правы, смотри параграф номер 1.А по-русски - полнейший идиотизм.Ответить17 час.
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