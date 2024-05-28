Захарова осудила хохот первых леди Франции и ФРГ у мемориала жертвам Холокоста

Официальный спикер МИД жестко высказалась в адрес жён Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.Фото хохочущих Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер, которые сопровождали своих супругов во время возложения цветов на мемориал памяти жертвам Холокоста, прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.
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