Захарова осудила хохот первых леди Франции и ФРГ у мемориала жертвам Холокоста

Официальный спикер МИД жестко высказалась в адрес жён Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.Фото хохочущих Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер, которые сопровождали своих супругов во время возложения цветов на мемориал памяти жертвам Холокоста, прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.